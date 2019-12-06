На пожаре в Одессе выжила трехцветная кошка Соня

Кошка Соня спаслась благодаря инстинктам/ Фото: Facebook/Алена Балаба

Во время масштабного пожара в колледже Одессы смогла спрятаться и выжить трехцветная кошка Соня, которая жила до инцидента в Институте морской биологии НАН Украины.

"При пожаре в Одессе на Пушкинской выжила трехцветная кошка Соня, которая была "приписана" в Институт биологии Черного моря НАНУ: она спряталась в коридоре Института на пятом этаже — с той стороны, которая выходит на саму Пушкинскую и меньше всего пострадал от пожара. Сегодня биологам Соню снесли спасатели и Руслана Мигас забрала ее домой", - рассказала в Facebook одесситка Алена Балаба.

Активист Андрей Зотов также рассказал о чудесном спасении животного, добавив, что кошка была "институтским эльфом".

"Среди печальных и трагических событий этих дней есть и позитивные. Наша институтская кошка Соня выжила в уцелевшей от пожара части здания, была спасена с верхнего этажа и сейчас ее пригрела Руслана Мигас. В течение многих лет Соня была нашим институтским эльфом. Надеюсь, для этого вполне интеллигентного животного найдется место в восстановленном ИМБ", - написал он в Facebook.

/ Фото: Facebook/Андрей Зотов

Пользователи отметили в комментариях, что инстинкт не подвел животное и позволил спастись.

Между тем, до сих пор не нашли директора Института Бориса Александрова и его секретаря Галину Иванович, которые пропали после пожара.

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Как ранее сообщалось, в Одессе на месте пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасатели обнаружили тела еще двоих погибших.

В Одессе 5 и 6 декабря объявлены днями траура.

По данным СМИ, в здании колледжа не прозвучал сигнал тревоги, поэтому студенты даже не сразу узнали о том, что в здании вспыхнул пожар.