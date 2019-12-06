На пожаре в Одессе выжила трехцветная кошка Соня

Животное освободили спасатели через несколько суток после трагедии.
Во время масштабного пожара в колледже Одессы смогла спрятаться и выжить трехцветная кошка Соня, которая жила до инцидента в Институте морской биологии НАН Украины.
"При пожаре в Одессе на Пушкинской выжила трехцветная кошка Соня, которая была "приписана" в Институт биологии Черного моря НАНУ: она спряталась в коридоре Института на пятом этаже — с той стороны, которая выходит на саму Пушкинскую и меньше всего пострадал от пожара. Сегодня биологам Соню снесли спасатели и Руслана Мигас забрала ее домой", - рассказала в Facebook одесситка Алена Балаба.
Активист Андрей Зотов также рассказал о чудесном спасении животного, добавив, что кошка была "институтским эльфом".
"Среди печальных и трагических событий этих дней есть и позитивные. Наша институтская кошка Соня выжила в уцелевшей от пожара части здания, была спасена с верхнего этажа и сейчас ее пригрела Руслана Мигас. В течение многих лет Соня была нашим институтским эльфом. Надеюсь, для этого вполне интеллигентного животного найдется место в восстановленном ИМБ", - написал он в Facebook.
Пользователи отметили в комментариях, что инстинкт не подвел животное и позволил спастись.
Между тем, до сих пор не нашли директора Института Бориса Александрова и его секретаря Галину Иванович, которые пропали после пожара.
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Как ранее сообщалось, в Одессе на месте пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасатели обнаружили тела еще двоих погибших.
В Одессе 5 и 6 декабря объявлены днями траура.
По данным СМИ, в здании колледжа не прозвучал сигнал тревоги, поэтому студенты даже не сразу узнали о том, что в здании вспыхнул пожар.
Пожар в Одессе: все, что известно
4 декабря в Одессе, примерно в 10 часов утра на третьем этаже шестиэтажного здания Одесского колледжа экономики и права по улице Троицкой, 25, вспыхнул пожар, который быстро распространился на верхние этажи.
В результате пожара здание практически полностью сгорело. Почти вся крыша здания выгорела обвалилась.
Пожарным удалось остановить распространение огня на общей площади 4000 кв. м.
В результате действий спасателей ГСЧС из помещений были спасены и эвакуированы 40 человек. Во время пожара люди из-за невыносимой температуры выпрыгивали из окон.
В результате пожара 1 человек погиб и 29 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). Погибшей оказалась 17-летняя студентка Ксения Бабенко, которая выпрыгнула из окна. Врач рассказал, что девушка поступила в больницу в агональном состоянии и умерла через 15 минут после госпитализации. Девушку уже опознали родители.
5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.
Мэр Одессы Геннадий Труханов предположил, что причиной пожара могло стать отсутствие централизованного отопления - в здании пользовались электрообогревателями. Возможно, из-за высокой нагрузки на сеть от электроприборов, в здании загорелась проводка.
Список госпитализированных детей:
- Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р., Одесская обл., Раздельнянский р-н, с. Карпово;
- Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р;
- Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р;
- Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р;
- Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р;
- Басс Анна Сергеевна, 2003 г.р., Раздельнянский р-н, с. Новые Чобручи;
- Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р;
- Новицкий Юрий Владимирович 2004 г.р.