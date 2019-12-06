Жуткий пожар в Одессе: число жертв возросло

Спасатели работают на месте жуткого пожара в Одессе / dumskaya.net

В пятницу днем, 6 декабря, в Одессе на месте пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

Человеческое тело извлекли из-под завалов в сгоревшем доме №25 по Троицкой, уточняет Думская.

По словам заместителя начальника областного управления ГСЧС Александра Крицкого, обнаружено тело погибшего мужчины.

Таким образом, по состоянию на 15:30 пятницы в результате пожара погибло три человека. Еще 12 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, ранее был опубликован официальный список пропавших людей после пожара в Одессе. Сначала сообщалось, что погибла студентка Ксения Бабенко. 5 декабря спасатели обнаружили тело еще одной жертвы трагедии. Погибшей оказалась преподаватель высшей математики и информатики Бортюк Анна Леонидовна.

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В Одессе 5 и 6 декабря объявлены днями траура.

По данным СМИ, в здании колледжа не прозвучал сигнал тревоги, поэтому студенты даже не сразу узнали о том, что в здание вспыхнул пожар.