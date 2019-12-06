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"Надежды нет": спасатели оценили шансы найти выживших в сгоревшем одесском колледже

6 декабря 2019, 13:58

Подразделения ГСЧС продолжают поисково-спасательные работы.

одесса, колледж
Спасатели на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса / od.dsns.gov.ua

В сгоревшем Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не осталось выживших, заявил заместитель начальника областного управления ГСЧС Александр Крицкий.

"Надежды, что в здании остаются выжившие, нет. Все помещения, которые не пострадали от огня, обследованы. Людей там нет", - цитирует Крицкого Думская.

Как рассказали в пресс-службе областного ГСЧС, по состоянию на 11 утра 6 декабря, на месте пожара осуществлен разбор конструкции верхней части здания.

Кроме того, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, продолжается разбор конструкции на уровне второго этажа и арочного прохода, проводятся работы по контролируемого обрушения конструкций аварийной арки.

Читайте такжеПожар в колледже Одессы: из-под завалов достали тело преподавателяПодразделениями ГСЧС проводятся поисково-спасательные работы, которые сопровождаются разбором конструкций и тушением отдельных очагов тления, которые оказываются в завалах.

К работам привлечено 222 человек и 36 единиц техники. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

Напомним, ранее был опубликован официальный список пропавших людей после пожара в Одессе.  Сначала сообщалось, что погибла студентка Ксения Бабенко. 5 декабря спасатели обнаружили тело еще одной жертвы трагедии. Погибшей оказалась преподаватель высшей математики и информатики Бортюк Анна Леонидовна.

В Одессе 5 и 6 декабря объявлены днями траура.

По данным СМИ, в здании колледжа не прозвучал сигнал тревоги, поэтому студенты даже не сразу узнали о том, что в здание вспыхнул пожар

Одесса пожар спасатели колледж
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