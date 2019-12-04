Пожар в колледже Одессы: погибшая оказалась несовершеннолетней студенткой

Пожар в Одессе унес жизнь юной студентки / Думская

В огне во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла 17-летняя студентка.

Как сообщает Думская, ранее считали, что погибла преподаватель, это оказалась ошибка.

"Выяснилось, что скончалась не преподаватель колледжа, а 17-летняя студентка. Путаница произошла в больнице во время опознания. Преподаватель колледжа жива, но находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

На сайте Одесской облгосадминистрации сообщается, что среди пострадавших 15 жителей Одессы, трое жителей Беляевского района, двое - Раздельнянского, по одному - Тарутинского и Лиманского районов Одесской области.

"Скорая" госпитализировала с места пожара 15 человек, еще трое были доставлены в больницу из дома и четверо обратились к медикам самостоятельно (всего пострадали 22 человека). Они получили ожоги различной степени тяжести и локализации, а также отравление продуктами горения и другие травмы", - отметили чиновники.

Напомним, пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В ГСЧС сообщали, что огонь охватил площадь 2 тысячи квадратных метров. В результате пожара погибла преподавательница колледжа, 21 человек - госпитализирован.

Позже в Одессе локализован пожар в здании, в котором, в частности, находится колледж, - огонь охватил площадь 4 тысячи квадратных метров.