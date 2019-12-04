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Стало известно о первой жертве пожара в одесском колледже: подробности

4 декабря 2019, 13:00

Огонь уже охватил 2000 квадратных метров здания.

Пожар в Одессе
Пожар в Одессе / Думская

Огонь продолжает бушевать в одесском колледже. Согласно последним данным, количество пострадавших увеличилось до 12 человек.

Местное издание Думская сообщает, что среди пострадавших есть двое пожарных. Состояние госпитализированных оценивается как тяжелое и средней тяжести. Медики распределили всех по ГКБ №1, 9, 11, а некоторых отправили областную детскую больницу. Также стало известно о гибели преподавателя колледжа. Женщина 1976 года скончалась в ГКБ №1.

На момент пожара в здании всего находилось около 400 человек. На данный момент составляются списки, чтобы идентифицировать людей.

"Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц", - рассказал одесский городской глава Геннадий Труханов.

К борьбе с огнем привлекли коммерческие структуры. Так, Горзелентрест и горсовет пригнали свои вышки. Кроме того, огонь уже охватил 2000 квадратных метров и есть угроза обрушения крыши.

Как ранее сообщал Главред, в Одессе произошел масштабный пожар в колледже, когда там шли занятия.

Одесса пожар колледж Геннадий Труханов
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