"Прыгали из окон пятого этажа": в Одессе во время занятий загорелся колледж

Пожар в колледже в Одессе / Думская

Мощный пожар произошел в среду, 4 декабря, в Одессе. Возгорание произошло в здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова.

По данным местного издания Думская, в здании размещается несколько фирм, среди которых институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Огонь охватил помещения, принадлежащие учебному заведению в момент, когда там находились студенты.

Очевидцы утверждают, что некоторые ученики в попытках спастись от огня выпрыгивали на рядом припаркованные автомобили из окон на пятом этаже. На данный момент известно о 10 пострадавших, всех госпитализировали в больницу. Стоит отметить, что официально подтверждена госпитализация двух человек.

Сообщается, что пожарные до сих пор борются с огнем. На месте происшествия работают медики, а также прибыли родители студентов, с которыми потеряна связь, и мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Все произошло внезапно, пошел черный чадный дым, еле выбрались из здания", - сообщил один из сотрудников института морской биологии. Отмечается, что в задымленных кабинетах учреждения могут оставаться люди.

В ГСЧС указали, что пожар начался в 10:12 на третьем этаже здания колледжа, после чего огонь распространился на 700 м. кв. В тушении участвуют 65 пожарных и 16 единиц техники.

Как ранее сообщал Главред, в селе Опытное Донецкой области в результате пожара трагически погибла одна из самых известных жительниц околиц донецкого аэропорта.