"Пожар, взрыв и три тела": в Харькове случился ужасный инцидент

В Харькове после пожара и взрыва в гараже найдены мертвыми три человека / Скриншот с hk.npu.gov.ua

В субботу, 30 ноября, рано утром в Харькове на территории одного из гаражных кооперативов произошел пожар и взрыв.

Инцидент случился на ул. Зеленодольской, разрушен один из гаражей, под завалами нашли три обгоревших тела, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Харьковщине.

В ведомстве отметили, что личности погибших устанавливаются.

"…произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль ВАЗ 2108. В результате пожара взорвался газовый баллон, и обрушились бетонные перекрытия…", - предварительно выяснили правоохранители.

Ранее сообщалось, что рано утром 30 ноября в Днепровском районе Киева злоумышленники подорвали банкомат в отделении Ощадбанка. В результате мощного взрыва отделение финучреждения было сильно повреждено. Злоумышленники забрали из банкомата кассеты с деньгами и скрылись.