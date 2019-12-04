Пожар в колледже Одессы: названа возможная причина

В одесском колледже пожар мог произойти из-за старой проводки / odessa.online

В Одессе локализован пожар в здании, в котором, в частности, находится колледж, - огонь охватил площадь 4 тысячи квадратных метров.

По неофициальным данным, пожар начался в офисном помещении, пишет Думская.

Издание добавило, что в здании проводку не меняли с 1966 года, и она могла стать причиной пожара.

"По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с пятого этажа", - говорится в материале.

Напомним, пожар в одесской колледже произошел 4 декабря. В ГСЧС сообщали, что огонь охватил площадь 2 тысячи квадратных метров. В результате пожара погибла преподавательница колледжа, 21 человек - госпитализирован.