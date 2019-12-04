Смертельный пожар в одесском колледже: пострадали более 20 человек

Двое пострадавших в результате пожара в Одессе находились в тяжелом состоянии.
В Одессе в результате пожара в колледже госпитализирован 21 человек, в частности, девять несовершеннолетних учащихся.
В результате пожара также пострадали пятеро пожарных, пишет Думская со ссылкой на представителя муниципального департамента здравоохранения - Аллу Калееву.
По ее словам, люди госпитализированы из-за ожогов и отравления продуктами горения.
"…Один учащийся колледжа и один пожарный - в тяжелом состоянии", - отметила собеседница.
Ранее сообщалось, что 4 декабря в Одессе произошел пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, погибла преподавательница. Сначала появилась информация о десяти пострадавших.