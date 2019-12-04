Количество пострадавших растет: в Одессе объявлен траур после пожара в колледже

Пожар в колледже Одессы унес жизнь 17-летней студентки / Фото: Думская

Вследствие пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса мэр Одессы Геннадий Труханов объявил двухдневный траур.

"Мэрия продолжает оказывать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре на Троицкой, в том числе медицинскую. Создан городской оперативный штаб. В связи с трагедией завтрашний день объявлен в Одессе траурным", — написал Труханов в Facebook.

В распоряжении градоначальника 5 и 6 декабря объявлены днями траура.

Пресс-секретарь главы Одесской областной государственной администрации Денис Соколов в комментарии Радио Свобода заявил, что после пожара в колледже без вести пропали 15 человек.

"Сейчас готовимся к завтрашнему заседанию комиссии по поводу трагического пожара. ГСЧС сообщает о 15 человеках, с которыми нет связи у родственников и близких", - сообщили в Одесской ОГА.

Между тем, количество пострадавших возросло до 28 человек, есть в крайне тяжелом состоянии. Погибла в огне 17-летняя студентка. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправная проводка, которая не менялась с 1966 года.

Напомним, пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В ГСЧС сообщали, что огонь охватил площадь 2 тысячи квадратных метров. Пожар вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания в 10:00 утра.

Позже в Одессе локализован пожар в здании, в котором, в частности, находится колледж, - огонь охватил площадь 4 тысячи квадратных метров.