Жуткие подробности пожара в Одессе: дети задыхались и молили о помощи

Пожар в Одессе вспыхнул 4 декабря / Фото Думская

В сгоревшем задании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пожар в котором вспыхнул 4 декабря, продолжается поисковая операция. На данный момент пропавшими без вести считаются 13 человек.

В течение ночи спасатели обследовали здание, однако спасательная операция усложняется тем, что из окон время от времени начинает валить дым. Здание продолжают проливать водой. Родные пропавших без вести уже вторые сутки ждут новостей, они ночуют в палатках возле места пожара.

В интервью Обозревателю родители рассказали, что дети, которые стали заложниками жуткого пожара в колледже, звонили им, просили о помощи и прощались.

По словам Алены Трофимчук, ее 16-летний сын Кирилл был в аудитории напротив комнаты, где и начался пожар. В 10.05 он зашел на занятия, а уже в 10.19 позвонил и сказал, что они задыхаются.

"Сначала он пробовал лежать на полу, но это не помогло. Дети стали говорить, что нужно куда-то идти, он запаниковал, стал плакать и звонить мне. Я слышала, как другие дети тоже задыхались и кричали в телефоны "Мамочка, я люблю тебя!", – рассказала женщина.

По ее словам, детям якобы не разрешили бить окна в заполненной дымом аудитории. А 16-летнюю Катю Пьяночкину преподаватель оставила в кабинете, а сама вышла из аудитории, забрав сумку. Девочка позвонила отцу с мольбой: "Папочка, преподаватель вышла, а я задыхаюсь, спаси меня". Родители пока что так и не нашли свою дочь.

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Напомним, ранее был опубликован официальный список пропавших людей после пожара в Одессе. Сначала сообщалось, что погибла студентка Ксения Бабенко. 5 декабря спасатели обнаружили тело еще одной жертвы трагедии. Погибшей оказалась преподаватель высшей математики и информатики Бортюк Анна Леонидовна.

В Одессе 5 и 6 декабря объявлены днями траура.

По данным СМИ, в здании колледжа не прозвучал сигнал тревоги, поэтому студенты даже не сразу узнали о том, что в здание вспыхнул пожар.