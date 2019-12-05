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Звонили родителям, чтобы попрощаться: выяснились жуткие подробности пожара в колледже Одессы

5 декабря 2019, 07:46

Здание колледжа еще дымит, его продолжают проливать его водой. Спасательную операцию пока что не проводят.

Пожар в колледже в Одессе
Пожар в колледже в Одессе  вспыхнул 4 декабря / Думская

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в здании которого 4 декабря вспыхнул масштабный пожар, не прозвучал сигнал тревоги, поэтому студенты даже не сразу узнали о том, что здание горит.

По словам учащихся и сотрудников учебного заведения, в плане пожарной безопасности в здании "был страх и ужас" - вагонка на стенах, узкие коридоры, единственная лестница, древние лифты, скученность, захламленность.  Как сообщает местное издание Думская, руководство учебного заведения три года выпрашивало у Министерства образования и науки деньги на хотя бы минимальный ремонт здания. Однако, эти просьбы были безрезультатными.  

Пожар в одесском колледже: сигнал тревоги не прозвучал

"Все началось на третьем этаже. Учительница открывает дверь, а там уже туман. Девочки, которые вышли, стали звонить тем, кто остался наверху. Спрашивают: "Вы выходите? Вы где?". Они говорят, что не было никакой тревоги", - рассказала одна из студенток.

По словам других очевидцев, учащиеся звонили своим родителям из горящего здания, чтобы попрощаться.

Как сообщает ТСН, по состоянию на утро 5 декабря пламя в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса уже потушили. Однако, внутрь поврежденного огнем здания спасатели еще не заходят –  здание дымит, его продолжают проливать его водой. Спасательную операцию пока что не проводят. В 8 утра спасатели планируют начать разбирать завалы. Есть угроза обрушения стен  здания. В помощь одесским спасателям выехали сотрудники столичной ГосЧС.

Тем временем число пострадавших вечером 4 декабря выросло до 29 человек. На связь не входят 15 человек. Погибла 17-летняя студентка Ксения Бабенко, в Сети опубликовали фото девушки.

Пожар в колледже Одессы: причина

Как сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации, пожар в колледже Одессы вероятно возник из-за сломанного удлинителя.

"Сейчас рано говорить о причинах возгорания. По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По данным ГСЧС, вероятной причиной стал сломанный удлинитель", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что причина пожара в одесском колледже - старая проводка, которую не меняли с 1966 года.

Напомним, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря. В ГСЧС сообщали, что огонь охватил площадь 2 тысячи квадратных метров. Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил в городе двухдневный траур.

Одесса пожар ГосЧС колледж новости Одессы
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