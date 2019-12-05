Пожар в колледже Одессы: из-под завалов достали тело преподавателя

Пожар в колледже в Одессы: найдена погибшей преподаватель математики / Думская

В Одессе спасатели разбирают завалы после масштабного пожара в колледже и в руинах здания обнаружили тело еще одной жертвы трагедии.

Как сообщает пресс-служба полиции, останки сфотографировали, внесли на специальную схему и отправили на судмедэкспертизу.

Позже удалось установить личность погибшей. Ею оказалась преподаватель высшей математики и информатики Бортюк Анна Леонидовна.

После выявления очередной жертвы список пропавших без вести составляет 13 человек. Уточняется, что одного пропавшего удалось найти живым.



Пострадали во время ликвидации пожара и спасатели. Так, за два дня врачи госпитализировали семерых спасателей, которые помогали пострадавшим. В частности, четверо спасателей получили травмы при обрушении внутренней лестницы, один упал с выпрыгнувшей студенткой. Спасатель Сергей Шатохин получил обширный ушиб мозга и сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как ранее сообщалось, опубликован официальный список пропавших людей после пожара в Одессе.

Напомним, погибшей ранее считалась только студентка Ксения Бабенко.

В настоящий момент в нескольких больницах Одессы находятся 29 человек, некоторые из них - в крайне тяжелом состоянии. По данным ГосЧС, 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

В Одессе 5 и 6 декабря объявлены днями траура