Пожар в колледже Одессы: из-под завалов достали тело преподавателя

Теперь 13 человек числятся пропавшими без вести.
В Одессе спасатели разбирают завалы после масштабного пожара в колледже и в руинах здания обнаружили тело еще одной жертвы трагедии.
Как сообщает пресс-служба полиции, останки сфотографировали, внесли на специальную схему и отправили на судмедэкспертизу.
Позже удалось установить личность погибшей. Ею оказалась преподаватель высшей математики и информатики Бортюк Анна Леонидовна.
После выявления очередной жертвы список пропавших без вести составляет 13 человек. Уточняется, что одного пропавшего удалось найти живым.
Пострадали во время ликвидации пожара и спасатели. Так, за два дня врачи госпитализировали семерых спасателей, которые помогали пострадавшим. В частности, четверо спасателей получили травмы при обрушении внутренней лестницы, один упал с выпрыгнувшей студенткой. Спасатель Сергей Шатохин получил обширный ушиб мозга и сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как ранее сообщалось, опубликован официальный список пропавших людей после пожара в Одессе.
Напомним, погибшей ранее считалась только студентка Ксения Бабенко.
В настоящий момент в нескольких больницах Одессы находятся 29 человек, некоторые из них - в крайне тяжелом состоянии. По данным ГосЧС, 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).
В Одессе 5 и 6 декабря объявлены днями траура
Пожар в Одессе: все, что известно
4 декабря в Одессе, примерно в 10 часов утра на третьем этаже шестиэтажного здания Одесского колледжа экономики и права по улице Троицкой, 25, вспыхнул пожар, который быстро распространился на верхние этажи.
В результате пожара здание практически полностью сгорело. Почти вся крыша здания выгорела обвалилась.
Пожарным удалось остановить распространение огня на общей площади 4000 кв. м.
В результате действий спасателей ГСЧС из помещений были спасены и эвакуированы 40 человек. Во время пожара люди из-за невыносимой температуры выпрыгивали из окон.
В результате пожара 1 человек погиб и 29 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). Погибшей оказалась 17-летняя студентка Ксения Бабенко, которая выпрыгнула из окна. Врач рассказал, что девушка поступила в больницу в агональном состоянии и умерла через 15 минут после госпитализации. Девушку уже опознали родители.
5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.
Мэр Одессы Геннадий Труханов предположил, что причиной пожара могло стать отсутствие централизованного отопления - в здании пользовались электрообогревателями. Возможно, из-за высокой нагрузки на сеть от электроприборов, в здании загорелась проводка.
Список госпитализированных детей:
- Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р., Одесская обл., Раздельнянский р-н, с. Карпово;
- Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р;
- Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р;
- Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р;
- Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р;
- Басс Анна Сергеевна, 2003 г.р., Раздельнянский р-н, с. Новые Чобручи;
- Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р;
- Новицкий Юрий Владимирович 2004 г.р.