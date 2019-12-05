Опубликован официальный список пропавших после пожара в Одессе

Здание продолжает гореть, пламя вспыхнуло на третьем этаже.
Опубликован официальный список пропавших людей после пожара в Одессе.
После пожара в Одесском колледже 14 человек числятся пропавшими без вести по состоянию на утро, 5 декабря.
Как сообщила пресс-секретарь регионального управления ГСЧС Ольга Сафронова, спасатели работали всю ночь. Оперативники и следственная группа до сих пор не могут зайти в помещение, поскольку оно небезопасно. Деревянные конструкции внутри продолжают тлеть. Кроме того, снова загорелся третий этаж здания, работники ГСЧГ борются с огнем.
Президент Владимир Зеленский, комментируя трагедию, призвал "не искать крайних" и предположил, что число жертв может возрасти.
Список пропавших людей в одесском пожаре:
- Маркина Юлия Михайловна, 2003 г.р., студентка;
- Чугунник Людмила Михайловна, 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже.
- Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.
- Пяточкина Екатерина, 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.
- Катышевская Вероника Дмитриевна, 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.
- Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.
- Тарасова Наталья Васильевна, 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.
- Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.
- Бортюк Анна Леонидовна, 1976 г.р., преподаватель.
- Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.
- Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины.
- Беженарь Елена Валериевна, 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.
- Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.
- Соловей Вера Дмитриевна, 1951 г.р.
Информацию по еще одному человеку уточняют.
"Кому известен мужчина по имени Руслан Никос, прошу обращаться в штаб, так как он не является учащимся и сотрудником колледжа. Мы не можем установить его личность", - сказал представитель полиции.
Официально погибшей является только студентка Ксения Бабенко.
В настоящий момент в нескольких больницах Одессы находятся 29 человек, некоторые из них - в крайне тяжелом состоянии. По данным ГосЧС, 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).
В Одессе 5 и 6 декабря объявлены днями траура.
Пожар в Одессе: все, что известно
4 декабря в Одессе, примерно в 10 часов утра на третьем этаже шестиэтажного здания Одесского колледжа экономики и права по улице Троицкой, 25, вспыхнул пожар, который быстро распространился на верхние этажи.
В результате пожара здание практически полностью сгорело. Почти вся крыша здания выгорела обвалилась.
Пожарным удалось остановить распространение огня на общей площади 4000 кв. м.
В результате действий спасателей ГСЧС из помещений были спасены и эвакуированы 40 человек. Во время пожара люди из-за невыносимой температуры выпрыгивали из окон.
В результате пожара 1 человек погиб и 29 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). Погибшей оказалась 17-летняя студентка Ксения Бабенко, которая выпрыгнула из окна. Врач рассказал, что девушка поступила в больницу в агональном состоянии и умерла через 15 минут после госпитализации. Девушку уже опознали родители.
5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.
Мэр Одессы Геннадий Труханов предположил, что причиной пожара могло стать отсутствие централизованного отопления - в здании пользовались электрообогревателями. Возможно, из-за высокой нагрузки на сеть от электроприборов, в здании загорелась проводка.
Список госпитализированных детей:
- Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р., Одесская обл., Раздельнянский р-н, с. Карпово;
- Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р;
- Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р;
- Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р;
- Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р;
- Басс Анна Сергеевна, 2003 г.р., Раздельнянский р-н, с. Новые Чобручи;
- Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р;
- Новицкий Юрий Владимирович 2004 г.р.