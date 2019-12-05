Опубликован официальный список пропавших после пожара в Одессе

Пожар в Одессе до сих пор не удалось побороть / Думская

Опубликован официальный список пропавших людей после пожара в Одессе.

После пожара в Одесском колледже 14 человек числятся пропавшими без вести по состоянию на утро, 5 декабря.

Как сообщила пресс-секретарь регионального управления ГСЧС Ольга Сафронова, спасатели работали всю ночь. Оперативники и следственная группа до сих пор не могут зайти в помещение, поскольку оно небезопасно. Деревянные конструкции внутри продолжают тлеть. Кроме того, снова загорелся третий этаж здания, работники ГСЧГ борются с огнем.

Президент Владимир Зеленский, комментируя трагедию, призвал "не искать крайних" и предположил, что число жертв может возрасти.

Список пропавших людей в одесском пожаре:

Маркина Юлия Михайловна, 2003 г.р., студентка; Чугунник Людмила Михайловна, 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже. Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней. Пяточкина Екатерина, 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами. Катышевская Вероника Дмитриевна, 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа. Перчик Ирина Васильевна , сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним. Тарасова Наталья Васильевна, 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже. Третьякова Наталья Алексеевна , заведующая отделением колледжа, преподаватель. Бортюк Анна Леонидовна, 1976 г.р., преподаватель. Александров Борис Георгиевич , 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи. Иванович Галина Валентиновна , 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины. Беженарь Елена Валериевна, 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж. Коваль Мария Владимировна . Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети. Соловей Вера Дмитриевна, 1951 г.р.

Информацию по еще одному человеку уточняют.

"Кому известен мужчина по имени Руслан Никос, прошу обращаться в штаб, так как он не является учащимся и сотрудником колледжа. Мы не можем установить его личность", - сказал представитель полиции.

Официально погибшей является только студентка Ксения Бабенко.

В настоящий момент в нескольких больницах Одессы находятся 29 человек, некоторые из них - в крайне тяжелом состоянии. По данным ГосЧС, 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

В Одессе 5 и 6 декабря объявлены днями траура.