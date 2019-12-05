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Опубликован официальный список пропавших после пожара в Одессе

5 декабря 2019, 13:39

Здание продолжает гореть, пламя вспыхнуло на третьем этаже.

Пожар в Одессе
Пожар в Одессе до сих пор не удалось побороть / Думская

Опубликован официальный список пропавших людей после пожара в Одессе.

После пожара в Одесском колледже 14 человек числятся пропавшими без вести по состоянию на утро, 5 декабря.

Как сообщила пресс-секретарь регионального управления ГСЧС Ольга Сафронова, спасатели работали всю ночь. Оперативники и следственная группа до сих пор не могут зайти в помещение, поскольку оно небезопасно. Деревянные конструкции внутри продолжают тлеть. Кроме того, снова загорелся третий этаж здания, работники ГСЧГ борются с огнем.

Президент Владимир Зеленский, комментируя трагедию, призвал "не искать крайних" и предположил, что число жертв может возрасти.

Список пропавших людей в одесском пожаре:

  1. Маркина Юлия Михайловна, 2003 г.р., студентка;
  2. Чугунник Людмила Михайловна, 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже.
  3. Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.
  4. Пяточкина Екатерина, 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.
  5. Катышевская Вероника Дмитриевна, 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.
  6. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.
  7. Тарасова Наталья Васильевна, 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.
  8. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.
  9. Бортюк Анна Леонидовна, 1976 г.р., преподаватель.
  10. Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.
  11. Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины.
  12. Беженарь Елена Валериевна, 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.
  13. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.
  14. Соловей Вера Дмитриевна, 1951 г.р.

Информацию по еще одному человеку уточняют.

"Кому известен мужчина по имени Руслан Никос, прошу обращаться в штаб, так как он не является учащимся и сотрудником колледжа. Мы не можем установить его личность", - сказал представитель полиции.

Официально погибшей является только студентка Ксения Бабенко.

В настоящий момент в нескольких больницах Одессы находятся 29 человек, некоторые из них - в крайне тяжелом состоянии. По данным ГосЧС, 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). 

В Одессе 5 и 6 декабря объявлены днями траура.

Пожар в Одессе: все, что известно

4 декабря в Одессе, примерно в 10 часов утра на третьем этаже шестиэтажного здания Одесского колледжа экономики и права по улице Троицкой, 25, вспыхнул пожар, который быстро распространился на верхние этажи.

В результате пожара здание практически полностью сгорело. Почти вся крыша здания выгорела обвалилась.

Пожарным удалось остановить распространение огня на общей площади 4000 кв. м.

В результате действий спасателей ГСЧС из помещений были спасены и эвакуированы 40 человек. Во время пожара люди из-за невыносимой температуры выпрыгивали из окон.

В результате пожара 1 человек погиб и 29 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). Погибшей оказалась 17-летняя студентка Ксения Бабенко, которая выпрыгнула из окна. Врач рассказал, что девушка поступила в больницу в агональном состоянии и умерла через 15 минут после госпитализации. Девушку уже опознали родители.

5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Мэр Одессы Геннадий Труханов предположил, что причиной пожара могло стать отсутствие централизованного отопления - в здании пользовались электрообогревателями. Возможно, из-за высокой нагрузки на сеть от электроприборов, в здании загорелась проводка.

Список госпитализированных детей:

  • Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р., Одесская обл., Раздельнянский р-н, с. Карпово;
  • Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р;
  • Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р;
  • Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р;
  • Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р;
  • Басс Анна Сергеевна, 2003 г.р., Раздельнянский р-н, с. Новые Чобручи;
  • Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р;
  • Новицкий Юрий Владимирович 2004 г.р.
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