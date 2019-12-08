"Не хватает оснащения": пожарные шокировали откровением после пожара в Одессе

Пожарные жалуются на отсутствие необходимого оснащения для спасения людей в / Фото: dsns.gov.ua

Пожар в колледже Одессы обернулся трагедией с многочисленными погибшими из-за отсутствия необходимого спецоборудования у экстренной службы.

Как сообщается в сюжете ТСН, пожарные быстро прибыли на место инцидента, однако подвело отсутствие профессионального оснащения.

Спасатели отмечают, что не было батутов, чтобы ловить выпрыгивающих из окон людей, не хватало лестниц, обуви и даже обычных ведер.

"Как показывает опыт этого пожара, то, наверное, я бы не отказался от батутов, чтобы у меня в подразделении они были, но по штату их нет", – прокомментировал начальник ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Виктор Федорчак.

Пожарные не скрывают, что с оснащением в Украине наблюдается серьезная проблема. Не хватает очень многого – от автомобилей до шлемов и рукавиц.

Индивидуальные фонари мы покупаем за свой счет. Всего этого не хватает. Защитную одежду мы ремонтируем. Я себе покупал, договаривался через друзей. Они мне из-за границы подарили одежду. Он б/у, но из Англии", – рассказал начальник караула 18-ои части Днепра Константин Губаренко.

Читайте такжеНа пожаре в Одессе выжила трехцветная кошка СоняСпасатели признаются, что неоднократно сообщали о проблеме в Киев, но их так никто и не услышал, несмотря на то, что от их работы зависит спасение жизней.

"Не хватает самого обычного, формы, оснащения. Мы писали начальству, и в Киев уже много раз. Просто хотим, чтобы на нас обратили внимание, мы же спасаем жизни", – добавил спасатель Павел Романчук.

В ГСЧС подтверждают, что существует дефицит оснащения. Из пожара в Одессе 12 человек они спасли лестничными клетками, 10 – группами с кислородными масками, и еще 18 – с помощью стремянок и автоподъемников. Спасатели сейчас продолжают работать круглосуточно.

Напомним, 9 декабря по всей территории Украины объявлен общенациональный траур из-за трагических последствий пожара в Одессе.

Как ранее сообщалось, после смертельного пожара в Одессе в здании, в котором, в частности, находится колледж, правоохранители провели следственные действия и установили первых подозреваемых.

4 декабря произошел пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Первая жертва пожара - 17-летняя студентка, позже количество жертв возросло, есть пропавшие без вести.