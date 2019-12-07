Ужасный пожар в Одессе: найдена еще одна жертва

Количество жертв пожара в Одессе снова возросло / УНИАН

В Одессе после масштабного пожара в здании, в котором, в частности, находится колледж, во время разбора завалов нашли тело еще одной жертвы.

Пятую жертву обнаружили в субботу, 7 декабря, в 00:40, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины на Одесчине.

В результате возгорания пострадал 31 человек, 17 пострадавших находятся в больницах.

По данным Нацполиции, после пожара судьба десяти человек остается неизвестной.

Напомним, 4 декабря появилась информация, что в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Первой жертвой оказалась 17-летняя студентка, были пропавшие без вести. СМИ писали, что пожар мог произойти из-за старой проводки.