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Ужасный пожар в Одессе: найдена еще одна жертва

7 декабря 2019, 08:11

Число жертв пожара в Одессе возросло прошлой ночью.

Количество жертв пожара в Одессе снова возросло
Количество жертв пожара в Одессе снова возросло / УНИАН

В Одессе после масштабного пожара в здании, в котором, в частности, находится колледж, во время разбора завалов нашли тело еще одной жертвы.

Пятую жертву обнаружили в субботу, 7 декабря, в 00:40, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины на Одесчине.

В результате возгорания пострадал 31 человек, 17 пострадавших находятся в больницах.

По данным Нацполиции, после пожара судьба десяти человек остается неизвестной.

  • Количество жертв пожара в Одессе снова возросло УНИАН
  • Количество жертв пожара в Одессе снова возросло УНИАН
  • Количество жертв пожара в Одессе снова возросло УНИАН
  • Количество жертв пожара в Одессе снова возросло УНИАН
  • Количество жертв пожара в Одессе снова возросло УНИАН

Напомним, 4 декабря появилась информация, что в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Первой жертвой оказалась 17-летняя студентка, были пропавшие без вести. СМИ писали, что пожар мог произойти из-за старой проводки.

Одесса жертвы пожар ГСЧС
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