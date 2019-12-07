"Аморально выступать, когда хоронят": певец Ярмак отменил концерт в Одессе

Ярмак отменил концерт в Одессе из-за траура / Фото: Instagram/yarmak_music

Известный украинский актер и музыкант Александр Ярмак принял решение в связи с пожаром в колледже отменить свой концерт в Одессе и призвал власти города более тщательно обратить внимание на пожарную безопасность.

В своем видеообращении в Instagram Ярмак сообщил, что концерт в Одессе отменяется из-за последствий пожара, который унес жизни пяти человек и в котором 12 человек пострадали.

"Считаем аморальным выступать в период, когда хоронят людей и приносим соболезнования семьям всех погибших", — подчеркнул артист.

По словам Ярмака, властям Одессы необходимо пересмотреть контроль пожарной безопасности, поскольку в последние годы участились в городе пожары с трагическими последствиями.

Музыкант заверил, что деньги за несостоявшийся концерт одесситам вернут. Также его команда ведет переговоры с администрацией клуба Palladium о перенесении выступления на другую дату.

Как ранее сообщалось, после смертельного пожара в Одессе в здании, в котором, в частности, находится колледж, правоохранители провели следственные действия и установили первых подозреваемых.

Напомним, 4 декабря произошел пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Первая жертва пожара - 17-летняя студентка, позже количество жертв возросло до пяти, есть пропавшие без вести.