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Смертельный пожар в Одессе: в полиции рассказали о первых подозреваемых

7 декабря 2019, 16:11

После жуткого пожара в Одессе допрошены свыше 150 человек.

В полиции рассказали о первых подозреваемых по делу, начатому после смертельного пожара в Одессе - Пожар в Одессе
В полиции сообщили о первых подозреваемых по делу, начатому после смертельного пожара в Одессе / УНИАН

После смертельного пожара в Одессе в здании, в котором, в частности, находится колледж, правоохранители провели следственные действия и установили первых подозреваемых.

Двум гражданам готовят сообщения о подозрении, рассказал на встрече с журналистами замначальника Главного управления Нацполиции на Одесчине, начальник Следственного управления Сергей Шайхет.

По его словам, в ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше.

"В настоящее время органы досудебного расследования допросили более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз. Начиная с пятого декабря, непрерывно продолжается осмотр места происшествия…", - заявил начальник Следственного управления.

Напомним, 4 декабря произошел пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Первая жертва пожара - 17-летняя студентка, позже количество жертв возросло до пяти, есть пропавшие без вести

По факту пожара в Одессе правоохранители начали производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Есть две версии пожара - поджог и аварийная работа электрооборудования.

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