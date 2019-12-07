Зеленский объявил 9 декабря траур из-за событий в Одессе

Зеленский подписал указ о трауре 9 декабря / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на вечер 7 декабря пожар в колледже Одессы унес жизни восьми украинцев, а также в больнице от полученных во время ликвидации пожара травм скончался спасатель Сергей Шатохин.

Глава государства заявил, что 9 декабря по всей территории Украины объявлен общенациональный траур. Указ опубликован на официальном сайте президента.

"Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины", - написал Зеленский в Telegram.

Читайте такжеНа пожаре в Одессе выжила трехцветная кошка СоняПрезидент напомнил, что самое ценное – это человеческая жизнь. И главная задача государства заключается в сохранении жизни каждого своего гражданина.

"Горько, когда люди погибают на фронте. Но вдвойне горше, когда люди гибнут в мирном городе, при свете дня, в результате чьих-то просчетов или преступной небрежности", - написал он.

Как ранее сообщалось, после смертельного пожара в Одессе в здании, в котором, в частности, находится колледж, правоохранители провели следственные действия и установили первых подозреваемых.

Напомним, 4 декабря произошел пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Первая жертва пожара - 17-летняя студентка, позже количество жертв возросло, есть пропавшие без вести.