"Пять лет назад": Гончарук раскрыл шокирующие детали пожара в колледже Одессы

Пожар в колледже Одессы / Думская

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в воскресенье, 8 декабря, прибыл в Одессу с визитом. Целью поездки является проверка хода расследований причин и обстоятельств пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, произошедшего 4 декабря.

По словам политика, последняя проверка в здании, где располагалось учебное заведением, проводилась пять лет назад.

"Выяснил, что последняя проверка здания колледжа состоялась 5 лет назад - в июне 2014-го. Тогда выявили основные нарушения, а в этом году здание не было даже среди приоритетных для проверки! Это абсолютно недопустимо", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Кроме того, он заверил, что правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех заведений образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры уже 10 января 2020 года.

"Украина будет иметь глобальную стратегию противопожарной безопасности всей страны", - подчеркнул Гончарук.

Как ранее сообщал Главред, одна их студенток рассказала подробности пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, преподавательница которого погибла. Всего известно о 10 жертвах.