"Господи, спаси": студентка со слезами на глазах сообщила детали пожара в Одессе

Пожар в Одессе / Одесса онлайн

Одна их студенток колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в здании которого 4 декабря в Одессе произошел пожар, рассказала подробности того злополучного дня. По ее словам, день начался как обычно и ничего не предвещала беды.

На обнародованном в Facebook видео студентка со слезами на глазах вспоминает события того дня. Девушка отметила, что первая пара была на пятом этаже, после ее окончания учащиеся спустились на четвертый этаж. С самого начала пары в коридоре был шум, но они не сразу предали этому значения, ведь подумали, что другие студенты просто дурачатся, но девушка вышла проверить, что происходит в коридоре, и увидела дым, который шел с третьего этажа.

Девушка вернулась в кабинет сообщить о пожаре. Студенты попытались выбраться из здания, но на третий этаж был сильно задымлен черным дымом и было очень жарко, поэтому они вернулись в кабинет. В свою очередь, преподавательница позвонила пожарным. Спустя какое-то время дым начал просачиваться в кабинет, из-за чего начала паниковать одна из девушек. Она даже хотела выпрыгнуть в окно, но ее остановили. При этом дым заполнял кабинет и дышать было нечем. Она хотела позвонить маме, чтобы попрощаться, но не смогла набрать номер изз-за дыма.

"Когда кабинет был весь в дыму, я понимала, что все, уже дышать нечем, я начала молиться Богу. Я ему кричала: "Господи, спаси всех, кто здесь в кабинете, потому что я не знаю, как выйти", - рассказала пережившая этот ужас студентка колледжа.

После этого она увидела пламя, которое шло с третьего этажа. В этот момент под их окнами были только пожарные, но не было ни одной машины с лестницей. Потом подъехала пожарная машина с лестницей, по которой студентам и преподавательницы удалось выбраться из здания. После их спасения огонь охватил четвертый этаж.

Как сообщал Главред, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса вспыхнул пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Позже опубликован официальный список пропавших людей после пожара в Одессе. Сначала сообщалось, что погибла студентка Ксения Бабенко. 5 декабря спасатели обнаружили тело еще одной жертвы трагедии. Погибшей оказалась преподаватель высшей математики и информатики Бортюк Анна Леонидовна.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 8 декабря по всей территории Украины объявлен общенациональный траур. Указ опубликован на официальном сайте президента. Известно о 10 жертвах жуткого пожара в одесском колледже.