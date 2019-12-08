  1. Главная
  3. Украина

"Господи, спаси": студентка со слезами на глазах сообщила детали пожара в Одессе

8 декабря 2019, 13:50

Девушка хотела позвонить маме, чтобы попрощаться, но из-за дыма не смогла набрать номер.

Пожар в Одессе
Пожар в Одессе / Одесса онлайн

Одна их студенток колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в здании которого 4 декабря в Одессе произошел пожар, рассказала подробности того злополучного дня. По ее словам, день начался как обычно и ничего не предвещала беды.

На обнародованном в Facebook видео студентка со слезами на глазах вспоминает события того дня. Девушка отметила, что первая пара была на пятом этаже, после ее окончания учащиеся спустились на четвертый этаж. С самого начала пары в коридоре был шум, но они не сразу предали этому значения, ведь подумали, что другие студенты просто дурачатся, но девушка вышла проверить, что происходит в коридоре, и увидела дым, который шел с третьего этажа.

Девушка вернулась в кабинет сообщить о пожаре. Студенты попытались выбраться из здания, но на третий этаж был сильно задымлен черным дымом и было очень жарко, поэтому они вернулись в кабинет. В свою очередь, преподавательница позвонила пожарным. Спустя какое-то время дым начал просачиваться в кабинет, из-за чего начала паниковать одна из девушек. Она даже хотела выпрыгнуть в окно, но ее остановили. При этом дым заполнял кабинет и дышать было нечем. Она хотела позвонить маме, чтобы попрощаться, но не смогла набрать номер изз-за дыма.

"Когда кабинет был весь в дыму, я понимала, что все, уже дышать нечем, я начала молиться Богу. Я ему кричала: "Господи, спаси всех, кто здесь в кабинете, потому что я не знаю, как выйти", - рассказала пережившая этот ужас студентка колледжа.

После этого она увидела пламя, которое шло с третьего этажа. В этот момент под их окнами были только пожарные, но не было ни одной машины с лестницей. Потом подъехала пожарная машина с лестницей, по которой студентам и преподавательницы удалось выбраться из здания. После их спасения огонь охватил четвертый этаж.

Как сообщал Главред, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса вспыхнул пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений. 

Позже опубликован официальный список пропавших людей после пожара в Одессе.  Сначала сообщалось, что погибла студентка Ксения Бабенко. 5 декабря спасатели обнаружили тело еще одной жертвы трагедии. Погибшей оказалась преподаватель высшей математики и информатики Бортюк Анна Леонидовна.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 8 декабря по всей территории Украины объявлен общенациональный траур. Указ опубликован на официальном сайте президента. Известно о 10 жертвах жуткого пожара в одесском колледже.

Одесса пожар видео Студенты колледж
Сейчас вы просматриваете новость «"Господи, спаси": студентка со слезами на глазах сообщила детали пожара в Одессе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:22
Шаман-враг Путина возобновил свой "крестовый поход", но не один
14:05
Сенцова не захотели слушать на церемонии награждения Европейской киноакадемии
13:50
"Господи, спаси": студентка со слезами на глазах сообщила детали пожара в Одессе Видео
13:20
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: мощный "тумак" по кошельку, предательство и фарт
13:16
Встреча "нормандской четверки": Гончарук назвал цели Украины Видео
13:13
Порошенко и Ко против Зеленского: в Киеве перед нормандскими переговорами собрали Майдан  - видео Видео
12:52
"Нормандский формат": Разумков дал важное обещание перед саммитом в Париже
12:30
Реинтегрировать Донбасс можно только одним путем мнение
12:13
Трижды возвращалась в горящее здание: в Одессе похоронили преподавателя колледжа Видео
11:52
"Будет сюрприз": Епифаний сделал неожиданный прогноз относительно архиереев РПЦ
11:24
Находился под следствием: в России выбросился из окна топ-чиновник
11:19
Зеленский едет на встречу с Путиным, Меркель и Макроном: Мендель озвучила ключевые вопросы
11:03
"Не стоит демонизировать": Гончарук рассказал о встрече с украинскими олигархами
11:00
Х-Фактор 10 сезон 13 выпуск смотреть онлайн 07-12-2019 прямой эфир Видео
10:42
Долгожданные нормандские переговоры: в МИД Германии призвали Москву услышать Киев
10:33
Пожар в Одессе: под завалами колледжа обнаружили еще 2 тела Видео
10:07
"Злые бандеры всех съедят": "похожая на Тимошенко" Поклонская заявила, что Крым российский навечно Видео
10:04
"Красные линии": Гончарук назвал условия своей отставки
09:48
"Ломать через колено": Гончарук высказался о рынке земли в Украине
09:18
Серьезно злоупотребляет властью: демократы США нашли очередной повод для импичмента Трампа
09:16
Как Кравчук и Саакашвили поставили на место порошенковских подпевал мнение Видео
09:09
Гороскоп на 8 декабря: кому в праздник ждать возвращения старой любви
09:06
Под Москвой - масштабный пожар в отеле с постояльцами Видео
08:45
"С барского плеча подарили Крым": экс-нардеп "кретин" предрек Донбассу "возвращение в Россию"
08:28
Путин спасет Трампа от импичмента, а потом наступит ад мнение
08:08
"Вызвать хороших психиатров": цепной пес Путина взбеленился из-за мнения СНБО Украины
07:41
"Если бы, да кабы, Макарыч прав": Пальчевский вспомнил ядерный "грех" мудрого "лиса" Кравчука - видео Видео
07:39
Продажа земли - последний этап доедания Украины мнение
06:55
Стена на Донбассе: почему Украине нужен другой план "Б" мнение
06:33
Когда пик удачи, что делать в полнолуние: астролог дал прогноз на неделю
06:04
Путин - раковая опухоль России: журналист
05:55
Маникюр зама 2020: красивый красный маникюр на Новый год 2020 и красный френч - 35 фото Фото
05:12
В Москве иномарка на тротуаре убила трех пешеходов Видео
05:05
"Какой-то ужас, мир сошел с ума": в моду вошли страшные губы-осьминоги - фото
04:00
"Как говаривал монтёр у Ильфа и Петрова...": Медведев объяснил газовые проблемы Москвы и Киева
03:30
Экс-глава МИД рассказал, о чем Зеленский может договориться с Путиным в Париже
03:10
"Лизал ж*пу с еврооптимизмом": Лещенко попал в набсовет Укрзализныци – Дубинский
02:47
Глава Харьковской ОГА первым начал выполнять поручения Зеленского по проверке пожаробезопасности
02:23
Журналист раскрыл, что уничтожает режим Путина
01:59
"Если Тарантино - история кино, то я - история футбола": Ибрагимович вновь показал свою "скромность"
01:30
"Мечтать можно": Украина никогда не станет членом НАТО - дипломат
01:16
"Для бизнеса и всех украинцев": премьер пояснил преимущества новой программы МВФ
01:07
Перед встречей "нормандской четверки" США призвали заставить РФ выполнять обязательства
00:55
"Не хватает оснащения": пожарные шокировали откровением после пожара в Одессе
00:39
Звезда Шахтера может перейти в Баварию
00:12
Умер актер из сериала Друзья: причина смерти и биография
00:10
Джошуа победил Руиса в реванше и вернул свои пояса
00:08
Руис - Джошуа: онлайн-трансляция реванша
00:03
Зеленский договорился с МВФ о новой программе на $4 млрд
07 декабря, суббота
23:38
Опрос показал, как украинцы оценивают политический курс страны
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять