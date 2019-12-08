Пожар в Одессе: под завалами колледжа обнаружили еще 2 тела

Пожар в Одессе вспыхнул 4 декабря / Фото Думская

Число жертв масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 10 человек. Утром в воскресенье, 8 декабря, под завалами обнаружили еще два тела.

Тела обнаружили около 8:30. Сейчас личности погибших устанавливаются, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Тем временем родственники опознали еще одну жертву жуткого пожара в одесском колледже. Это 16-летний студент Кирилл Трофимчук. Дата похорон погибшего парня станет известна после завершения всех экспертиз. Мать Кирилла в день пожара рассказывала, что сын звонил ей и говорил, что задыхается.

Напомним, 7 декабря стало известно, что в одесской больнице №1 скончался спасатель, который пострадал в ходе ликвидации пожара в одесском колледже. Сергей Шатохин был госпитализирован в крайне тяжелом, критическом состоянии и трое суток находился в коме.

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Как сообщал Главред, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса вспыхнул пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Позже опубликован официальный список пропавших людей после пожара в Одессе. Сначала сообщалось, что погибла студентка Ксения Бабенко. 5 декабря спасатели обнаружили тело еще одной жертвы трагедии. Погибшей оказалась преподаватель высшей математики и информатики Бортюк Анна Леонидовна.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 9 декабря по всей территории Украины объявлен общенациональный траур. Указ опубликован на официальном сайте президента.