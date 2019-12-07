Пожар в одесском колледже: стало известно о еще одной жертве

Скончался спасатель Сергей Шатохин, который пострадал при ликвидации пожара / dsns.gov.ua

В одесской больнице №1 скончался спасатель, который пострадал в ходе ликвидации пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Спасатель Сергей Шатохин был госпитализирован в день трагедии, 4 декабря, в крайне тяжелом, критическом состоянии и третьи сутки находился в коме, рассказали УНИАН в больнице.

"Медики делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, но, к сожалению, это было невозможно", - подчеркнули медики.

Отмечается, что в ходе спасательной операции при эвакуации студентов во время пожара в колледже Шатохин упал с большой высоты – его сбила с лестницы выпрыгнувшая из окна студентка Ксения Бабенко.

Читайте такжеЖуткие подробности пожара в Одессе: дети задыхались и молили о помощиОни вместе упали на асфальт с большой высоты. Бабенко также госпитализировали, но реанимационные мероприятия не дали результата – девушка скончалась.

Количество жертв пожара в одесском колледже увеличилось до 8 человек.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

По данным СМИ, в здании колледжа не прозвучал сигнал тревоги, поэтому студенты даже не сразу узнали о том, что в здание вспыхнул пожар.