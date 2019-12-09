Пожар в Одессе: число жертв возросло до 12 человек

Пожар в колледже в Одессе вспыхнул 4 декабря / Думская

Число жертв масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 12 человек. По состоянию на утро понедельника, 9 декабря, спасатели нашли тела еще двоих человек.

Как сообщает пресс-служба полиции, проводится опознание погибших.

"По состоянию на 7:15 9 декабря найдены еще два тела. Проводится их опознание", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 декабря сообщалось о 10 погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, произошедшего 4 декабря.

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который вчера прибыл с визитом в Одессу, сообщил, что последняя проверка в здании, где располагалось учебное заведение, проводилась пять лет назад. Глава Кабмина заверил, что правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех заведений образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры уже 10 января 2020 года.

Как сообщал Главред, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса вспыхнул пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.