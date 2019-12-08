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Гончарук хочет выгнать руководство главка ГСЧС в Одесской области

8 декабря 2019, 18:30

Премьер-министр раскритиковал работу руководства ГУ ГСЧС в области.

Алексей Гончарук на месте пожара в Одессе / @KabminUA

По результатам поездки в Одессу, где во время пожара в колледже экономики, права и гостинично -ресторанного бизнеса погибли 10 человек, премьер-министр Алексей Гончарук инициировал увольнение начальника регионального главка ГСЧС и одного из его заместителей.

"Я обратился в ГСЧС с тем, чтобы отстранили от исполнения обязанностей начальника ГУ ГСЧС в Одесской области (Виктора Федорчака, – ред.) и его заместителя, который отвечал за профилактику", - сказал Гончарук на брифинге.

Премьер подчеркнул, что усилия указанной службы должны быть направлены, в первую очередь, на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а не на их "героическую" ликвидацию.

Гончарук сказал, что работа руководства ГУ ГСЧС в области показательна несколькими резонансными пожарами, которые произошли за последние два с половиной года. В этих пожарах – в лагере Виктория, психиатрической больнице, отеле Токио Стар, а сейчас в колледже, трагически погибли люди.

Кроме того, как отметил Гончарук, принято решение об увольнение начальника департамента образования и науки Одесской облгосадминистации.

"Это человек, который отвечал за учебную часть в области. Он (Александр Лончак, – ред.) в силу определенных причин не справился с обязанностями. Там не были оформлены должным образом документы, чтобы колледж мог должным образом финансироваться", - пояснил глава правительства.

Напомним, число жертв масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 10 человек.

7 декабря стало известно, что в одесской больнице №1 скончался спасатель, который пострадал в ходе ликвидации пожара в одесском колледже. Сергей Шатохин был госпитализирован в крайне тяжелом, критическом состоянии и трое суток находился в коме.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 8 декабря по всей территории Украины объявлен общенациональный траур. Указ опубликован на официальном сайте президента.

Одесса пожар увольнение ГСЧС колледж Алексей Гончарук
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