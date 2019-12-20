Стало известно, как начался трагический пожар в колледже Одессы

Колледж в Одессе загорелся из-за переполненной розетки с дешевым переходником / od.dsns.gov.ua

В Одессе пожар с 16 погибшими в колледже начался в кабинете заведующего отделением данного учебного заведения.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на и. о. начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Вадиам Шулюка, причиной возгорания стал аварийный режим электропроводки в кабинете на 3-м этаже здания.

Возгорание непосредственно произошло возле рабочего стола заведующей отделения колледжа, где в розетку был воткнут переходник на пять источников. Все пять входов были заполнены розетками – были включены компьютеры, обогреватель и другая техника.

Заведующая не заметила момент искры и возгорания, поскольку в этот роковой момент находилась в другом кабинете на совещании.

"Вернувшись, она увидела горящий кабинет, но вместо того, чтобы дать сигнал тревоги, побежала к директору", — добавил он.

Напомним, одесских ГСЧСников обвиняют в попытке уничтожить документы, которые подтверждают проверки и выдачу разрешений на эксплуатацию помещений колледжа в Одессе, где недавно был пожар, унесший жизни 16 человек.

Как ранее сообщалось, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором 4 декабря вспыхнул смертельный пожар, не было пожарной сигнализации.