"Люди кричали": спасатель поделился жуткими подробностями пожара в колледже Одессы

Пожар в Одессе / Фото dumskaya.net

Сотрудник ГСЧС Артем Щербаков рассказал подробности трагедии в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По его словам, это был самый ужасный пожар на его памяти.

"Многое усложняло нашу работу в колледже: почти четырехметровая высота потолков в здании, узкие запутанные коридоры, значительная площадь распространенности огня, сильное задымление помещений. Люди кричали из окон, махали, а среди дыма их не было видно. Арка во дворе колледжа невысокая, спецтехнике не сразу удалось заехать. Чтобы попасть на пятый этаж, кроме трехступенчатой лестницы, были вынуждены использовать еще и штурмовую", – рассказал в интервью Радио Свобода Щербаков.

При этом пострадавший отметил, что лестничный пролет рухнул вместе с ним от невыносимого жара, как только ступил на последнюю ступеньку перед лестничной площадкой верхнего этажа.

"Казалось, рухнуло вообще все, камни летели отовсюду", – отметил спасатель.

На данный момент Щербаков находиться в нейрохирургическом отделении, а до этого он провел неделю в реанимации. Врачи не могу сказать, когда его выпишут, ведь ему до сих пор нельзя вставать.

Как ранее сообщал Главред, правоохранители установили причину смертельного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.