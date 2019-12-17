В Одессе озвучили причину смертельного пожара в колледже

Пожар в Одессе / Одесса онлайн

Правоохранители установили причину смертельного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Отмечается, что возгорание произошло из-за неисправной проводки или электроприборов.

"По характерным признакам и по изъятым с места происшествия предметам, предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов", - рассказал начальник полиции Одесской области Олег Бех, передает УНИАН.

При этом он указал, что из Киева приехали специалисты, которые еще раз осмотрят место происшествия и назначат новую экспертизу, которая позволит сделать окончательный вывод о причинах трагедии. В свою очередь, эксперты ГСЧС установили, что огонь распространился из кабинета №9 на третьем этаже колледжа.

Кроме того, Бех сообщил, что родственникам погибших еще не передали 11 тел.

"Мы на сегодняшний день по приметам, одежде, по внешним признакам все установили и понимаем, кто эти люди. К концу недели, думаю, будут уже промежуточные результаты молекулярно-генетические экспертизы. И где-то со следующей недели начнем работать с родственниками, чтобы выдать тела близких, погибших на пожаре", - подытожил начальник одесской полиции.

Как ранее сообщал Главред, одесских ГСЧСников обвинили в попытке уничтожить документы, которые подтверждают проверки и выдачу разрешений на эксплуатацию помещений колледжа в Одессе.