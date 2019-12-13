Пожар в Одессе: СБУ обвинила спасателей в попытке уничтожить улики

Пожар в Одессе: СБУ обвинила спасателей попытке уничтожить улики / od.dsns.gov.ua

Одесским ГСЧСников обвиняют в попытке уничтожить документы, которые подтверждают проверки и выдачу разрешений на эксплуатацию помещений колледжа в Одессе, где недавно был пожар, унесший жизни 16 человек.

Речь идет о здании на Троицкой, 25, уточнили в СБУ.

"По оперативной информации, отдельные руководители ГУ ДСНС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверки противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения", — заявили в Службе безопасности.

В ведомстве добавили, что материалы, которые подтверждают причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС, "сейчас изымаются". В областном управлении ГСЧС Одессы 13 декабря как раз прошли обыски.

Напомним, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором 4 декабря вспыхнул смертельный пожар, не было пожарной сигнализации.

Ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который 8 декабря прибыл с визитом в Одессу, сообщил, что последняя проверка в здании, где располагалось учебное заведение, проводилась пять лет назад. Глава Кабмина заверил, что правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех заведений образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры уже 10 января 2020 года. Кроме того, Гончарук инициировал увольнение начальника регионального главка ГосЧС и одного из его заместителей.