Пожар в Одессе: число жертв снова выросло

Пожар в Одессе вспыхнул 4 декабря / Фото Думская

Пожар в Одессе, который вспыхнул 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, забрал жизни 16 людей.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, спасатели под завалами нашли тела 14 людей, еще двое скончались в больнице. Тела 9 человек не идентифицированы.

К ликвидации последствий пожара привлечены 222 человека и 37 единиц техники, из них от ГСЧС - 67 человек личного состава и 8 единиц техники. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв жуткого пожара достигло 13 человек. Глава Одесской областной госадминистрации Максим Куцый сообщил, что для оказания помощи семьям жертв и пострадавших в результате пожара в одесском колледже из бюджета Одесчины выделят почти 3 млн гривен.

10 декабря во второй половине дня в Одессе на месте смертоносного пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел обвал.

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Как сообщал Главред, в Одессе раскрыли новые шокирующие детали пожара в колледже. Во время разбора завалов в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел смертельный пожар, спасатели обнаружили вопиющий факт халатности администрации учебного заведения. Так, во время поисковых работ не нашли ни одного огнетушителя, хотя их наличие является обязательным. По словам начальника Национальной полиции в Одесской области Олега Беха, единственный огнетушители находились под кроватью коменданта вне колледжа.