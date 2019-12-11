В Одессе в сгоревшем олледже обнаружили жуткую находку: все подробности

Пожар в Одессе / Думская

Жуткий пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса унес жизни уже 13 человек. В среду, 11 декабря, спасатели нашли еще одно тело.

"Тело еще одного погибшего при пожаре в доме Асвадурова на Троицкой, 25 обнаружили сегодня спасатели. Это произошло в 18:25", - сообщает местное издание Думская.

На данный момент в больницах находятся еще восемь пострадавших в пожаре.

По данным ГСЧС, спасатели продолжают разбирать аварийную стену, а также приступили к расчистке внутреннего двора. Кроме того, с помощью крана и подвесной люльки разбирают опасные конструкции.

"По состоянию на 17:00 11 декабря, продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", - говорится в сообщении.

Также психологи проводят работу по поддержке родственников погибших и пропавших в смертельном пожаре.

Как ранее сообщал Главред, в Одессе на месте смертоносного пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел обвал.