В Одессе в сгоревшем олледже обнаружили жуткую находку: все подробности

Число жертв жуткого пожара достигло 13 человек.
Жуткий пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса унес жизни уже 13 человек. В среду, 11 декабря, спасатели нашли еще одно тело.
"Тело еще одного погибшего при пожаре в доме Асвадурова на Троицкой, 25 обнаружили сегодня спасатели. Это произошло в 18:25", - сообщает местное издание Думская.
На данный момент в больницах находятся еще восемь пострадавших в пожаре.
По данным ГСЧС, спасатели продолжают разбирать аварийную стену, а также приступили к расчистке внутреннего двора. Кроме того, с помощью крана и подвесной люльки разбирают опасные конструкции.
"По состоянию на 17:00 11 декабря, продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", - говорится в сообщении.
Также психологи проводят работу по поддержке родственников погибших и пропавших в смертельном пожаре.
Как ранее сообщал Главред, в Одессе на месте смертоносного пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел обвал.