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На месте пожара в одесском колледже произошел обвал

10 декабря 2019, 23:58

Бригаде спасателей пришлось обвалить одну из поврежденных стен флигеля во внутреннем дворе.

Спасателям обвалили одну из стен колледжа в Одессе, где был пожар / Факты

Во вторник, 10 декабря, во второй половине дня в Одессе, на месте смертоносного пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел обвал.

По информации, во дворе сгоревшего колледжа специально установили 733 деревянных поддона и выгрузили на них более 2 тысяч тюков с сеном — для амортизации.

Бригаде спасателей пришлось обвалить одну из поврежденных стен флигеля во внутреннем дворе. Она представляла опасность для поисковой и следственных групп поскольку в лабую минуту могла обвалиться. С помощью специальной техники и тросов аварийную стену удалось частично обвалить искусственно и относительно спокойно.

На практике это выглядело так: в проемах окон закрепили мощные тросы, противоположный конец которых "замкнули" на два грузовика "ЗИЛ". Снаружи перекрыли движение автотранспорта по улице Пушкинской. Жителей домов, находящихся вблизи сгоревшего здания, попросили на время проведения операции покинуть свои жилища.

Читайте такжеПожар в Одессе: зданию колледжа угрожает новая опасностьПоначалу планировали завалить стену полностью, но затем решили рушить частями. Сначала — с четвертого по шестой этаж (сектор D). Потом — далее. Также ради безопасности строителей и спасателей операцию по демонтажу будут проводить только в светлое время суток.

С улицы фасад аварийного здания обнесен металлическим "кордоном", к нему никого не подпускают, передают Факты.

Напомним, ранее в Одессе раскрыли новые шокирующие детали пожара в колледже. Во время разбора завалов в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел смертельный пожар, спасатели обнаружили вопиющий факт халатности администрации учебного заведения. Так, во время поисковых работ не нашли ни одного огнетушителя, хотя их наличие является обязательным.

По словам начальника Национальной полиции в Одесской области Олега Беха, единственный огнетушители находились под кроватью коменданта вне колледжа.

Также ранее сообщалсоь, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса забрал жизни 12 человек. Об этом свидетельствуют данные ГосЧС по состоянию на утро 10 декабря. 

Пресс-служба ведомства сообщила, что в пожаре пострадали 30 человек, в больницах на данный момент остаются 9 из них. Спасены и эвакуированы 40 человек.

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