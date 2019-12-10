Пожар в Одессе: в ГосЧС уточнили число жертв

Пожар в Одессе забрал жизни 12 человек/ Фото dsns.gov.ua

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса забрал жизни 12 человек. Об этом свидетельствуют данные ГосЧС по состоянию на утро 10 декабря.

Пресс-служба ведомства сообщила, что в пожаре пострадали 30 человек, в больницах на данный момент остаются 9 из них. Спасены и эвакуированы 40 человек. Тем временем число жертв пожара составляет 12 человек:

4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице.

5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ.

6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших.

7 декабря в 00.40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек. В 18.35 в больнице от полученных травм скончался спасатель.

8 декабря в 8.30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек.

9 декабря в 00.35 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 05.15 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека.

На данный момент спасатели продолжают ликвидировать последствия пожар в Одессе. В частности, на месте происшествия осуществлен разбор конструкции верхней части здания, проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, убраны элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход во внутренний двор, осуществлена расчистка внутреннего двора колледжа от припаркованного транспорта и строительных конструкций и др.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса вспыхнул пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Читайте такжеТрижды возвращалась в горящее здание: в Одессе похоронили преподавателя колледжа

Как сообщал Главред, глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не было пожарной сигнализации.