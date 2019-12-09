Пожар в Одессе: зданию колледжа угрожает новая опасность

Максим Куцый заявил, что эксперты работают над решением проблемы.
После жуткого пожара зданию, в котором располагался Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, угрожает новая опасность. Так, существует угроза обвала стен.
"Сейчас существует большая угроза обвала стен. Чтобы спасатели могли эффективно продолжать поиски - необходимо укрепить стены. По плану, стены обделают металлическим каркасом, который удержит их от обрушения", - сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook.
При этом он указал, что металлическая конструкция позволит и спасателям, и правоохранителям беспрепятственно работать на месте происшествия.
"Сейчас под завалами могут находиться еще четыре человека. Чтобы найти людей можно скорее, все службы работают в круглосуточном режиме", - подытожил Куцый.
Как ранее сообщал Главред, глава ГСЧС Николай Чечеткин сообщил, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не было пожарной сигнализации.