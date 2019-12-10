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"Под кроватью коменданта": в Одессе раскрыли новые шокирующие детали пожара в колледже

10 декабря 2019, 14:32

В сгоревшем одесском колледже не было не только автоматической системы оповещения при пожаре, но и огнетушителей.

Пожар в Одессе
Пожар в Одессе / Одесса онлайн

Во время разбора завалов в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел смертельный пожар, спасатели обнаружили вопиющий факт халатности администрации учебного заведения. Так, во время поисковых работ не нашли ни одного огнетушителя, хотя их наличие является обязательным.

По словам начальника Национальной полиции в Одесской области Олега Беха, единственный огнетушители находились под кроватью коменданта вне колледжа.

"Мы не изъяли до сих пор ни одного огнетушителя. Ряд огнетушителей мы нашли под кроватью у коменданта, который находится не в помещении", - рассказал Бех.

Кроме того, он указал, что вместо автоматической системы оповещения при пожарах была лишь устаревшая, ручная и та на первом этаже здания.

"Система оповещения о пожарной безопасности в здании отсутствовала - сигнализации, датчики чувственности дыма и температуры. Оповещение осуществлялось в ручном режиме, путем нажатия на устаревшую сигнализацию у места вахтера на первом этаже", - отметил главный полицейский.

Кроме того, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что по состоянию на вторник, 10 декабря, не установлены личности пяти найденных погибших, а также неизвестно место нахождения четырех человек.

"По состоянию на сейчас трагедия унесла жизни 12 человек. Место нахождения 4 человек пока неизвестно, 5 человек пока не удалось идентифицировать", - подытожил Яровой.

Как ранее сообщал Главред, правоохранители могут объявить о подозрении директору сгоревшего одесского колледжа Любови Кочерге и заведующей отделением.

Одесса пожар видео колледж
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