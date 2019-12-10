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Увидела дым и заперла дверь: полиция готовит подозрение одной из заведующих колледжа в Одессе – СМИ

10 декабря 2019, 11:42

Огонь распространился по зданию очень быстро - через 20 минут полыхали 700 "квадратов".

Пожар в Одессе
Пожар в Одессе вспыхнул 4 декабря  / Одесса онлайн

Правоохранители  расследуют обстоятельства пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который забрал жизни 12 человек. В частности, подозрение могут объявить директору учебного заведения  Любови Кочерге, а также одной из ее подчиненных - заведующей отделением по фамилии Т.

Именно Т. могла предотвратить трагедию, пишет Думская со ссылкой на источники в правоохранительных органах.  По данным издания, пожар начался на третьем этаже в кабинете № 9 заведующей отделением. После совещания у директора женщина вернулась в свой кабинет, открыла дверь и увидела дым.

"Дымился удлинитель под подоконником, к которому были подключены компьютер и принтер. Она могла предотвратить трагедию, выдернув вилку из розетки, но вместо этого просто заперла дверь на ключ и побежала искать директора. Запаниковала. Испугалась ответственности", - сообщил источник Думской.

Тем временем огонь распространился по зданию очень быстро. Уже через 20 минут полыхали 700 квадратных метров здания. Пожарной сигнализации в учебном заведении не было, эвакуацию никто не организовывал, добавил собеседник.

Правоохранители готовят подозрение к директору колледжа и заведующей Т. по части 2 ст. 367 и части 2 ст. 270 УК (служебная халатность и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия). 

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Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса вспыхнул пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений. 

По факту пожара в Одессе правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Есть две версии причин пожара - поджог и аварийная работа электрооборудования.

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