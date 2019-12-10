Стало известно, как власти помогут семьям жертв пожара в Одессе

Из резервного фонда бюджета Одесчины выделят деньги для оказания помощи семьям жертв пожара в Одессе, сказал Максим Куцый / facebook.com/maksymkutsyi

Глава Одесской областной госадминистрации Максим Куцый сообщил, что для оказания помощи семьям жертв и пострадавших в результате пожара в одесском колледже из бюджета Одесчины выделят почти 3 млн гривен.

Деньги для оказания помощи выделят из резервного фонда, рассказал чиновник на брифинге, пишет УНИАН.

Председатель Одесской ОГА также сказал, что вопрос относительно восстановления здания будут решать позже коллегиально.

"Подписано распоряжение о выделении почти трех миллионов гривен из резервного фонда. Также мне известно, что средства также выделят из городского бюджета", - заявил чиновник.

Напомним, пожар в Одессе произошел 4 декабря в здании, в котором, в частности, находится колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Количество жертв возгорания достигло 12 человек, 30 человек - пострадали.

Правоохранители по факту пожара начали производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Позже стало известно о двух версиях возгорания - аварийная работа электрооборудования и поджог. В полиции сообщили, что есть двое подозреваемых.