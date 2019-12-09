Сбила студентка: в Одессе прощаются с погибшим во время пожара спасателем

Похороны Сергея Шатохина / Думская

В Одессе в понедельник, 9 декабря, прощаются с погибшим во время жуткого пожара в колледже сотрудником ГСЧС Сергеем Шатохиным. Провести героя в последний путь пришли сотни людей.

По данным местного издания Думская, Спасо-Преображенский собор пришли родственники, сослуживцы, руководство области и жители города.

"Сергей был очень порядочным человеком, готовым всегда прийти на помощь. Он жил так и погиб так", - отмечают сослуживцы погибшего.

Во время пожара 43-летний Шатохин по приставной лестнице поднимался на третий этаж здания со стороны двора, когда на него из окна упала студентка, пытавшаяся спастись от огня. В результате они оба упали на крышу пристройки и проломили ее.

После падения пожарный находился в очень тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него обширный ушиб мозга, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вечером в субботу, 7 декабря, Шатохин умер, не выходя их комы. У него осталась жена и трое детей. Похоронят героя во вторник, 10 декабря, в родном селе Граденицы Беляевского района.

Как ранее сообщал Главред, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не было пожарной сигнализации. Число жертв масштабного пожара достигло 12 человек.