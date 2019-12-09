Сбила студентка: в Одессе прощаются с погибшим во время пожара спасателем

Сергея Шатохина сбила с лестницы студентка, которая пыталась спастись от пожара в одесском колледже.
В Одессе в понедельник, 9 декабря, прощаются с погибшим во время жуткого пожара в колледже сотрудником ГСЧС Сергеем Шатохиным. Провести героя в последний путь пришли сотни людей.
По данным местного издания Думская, Спасо-Преображенский собор пришли родственники, сослуживцы, руководство области и жители города.
"Сергей был очень порядочным человеком, готовым всегда прийти на помощь. Он жил так и погиб так", - отмечают сослуживцы погибшего.
Во время пожара 43-летний Шатохин по приставной лестнице поднимался на третий этаж здания со стороны двора, когда на него из окна упала студентка, пытавшаяся спастись от огня. В результате они оба упали на крышу пристройки и проломили ее.
После падения пожарный находился в очень тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него обширный ушиб мозга, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вечером в субботу, 7 декабря, Шатохин умер, не выходя их комы. У него осталась жена и трое детей. Похоронят героя во вторник, 10 декабря, в родном селе Граденицы Беляевского района.
Как ранее сообщал Главред, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не было пожарной сигнализации. Число жертв масштабного пожара достигло 12 человек.
Пожар в Одессе: все, что известно
4 декабря в Одессе, примерно в 10 часов утра на третьем этаже шестиэтажного здания Одесского колледжа экономики и права по улице Троицкой, 25, вспыхнул пожар, который быстро распространился на верхние этажи.
В результате пожара здание практически полностью сгорело. Почти вся крыша здания выгорела обвалилась.
Пожарным удалось остановить распространение огня на общей площади 4000 кв. м.
В результате действий спасателей ГСЧС из помещений были спасены и эвакуированы 40 человек. Во время пожара люди из-за невыносимой температуры выпрыгивали из окон.
В результате пожара 1 человек погиб и 29 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). Погибшей оказалась 17-летняя студентка Ксения Бабенко, которая выпрыгнула из окна. Врач рассказал, что девушка поступила в больницу в агональном состоянии и умерла через 15 минут после госпитализации.
5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.
Мэр Одессы Геннадий Труханов предположил, что причиной пожара могло стать отсутствие централизованного отопления - в здании пользовались электрообогревателями. Возможно, из-за высокой нагрузки на сеть от электроприборов, в здании загорелась проводка.