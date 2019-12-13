Жуткий пожар в Одессе: спасатели разобрали аварийную стену

Пожар в Одесском колледже

Спасатели демонтировали аварийную стену здания Одесского колледжа, в котором 4 декабря произошел масштабный пожар, унесший жизни 16 человек.

По информации пресс-службы ГосЧС в данный момент продолжаются работы по ликвидации ЧП, а психологи оказывают помощь и поддержку родственникам погибших и пропавших без вести.

"По состоянию на 7 ч. 13 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Осуществлены работы по демонтажу аварийной стены и обрушению опасных конструкций с использованием крана и подвесной люльки, проводятся работы по расчистке (сектор D)", - говорится в сообщении.

Работы выполняются во взаимодействии с Департаментом архитектуры и строительства Одесского городского совета, Геодезийной службы и других строительных организаций города.

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Напомним, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором 4 декабря вспыхнул смертельный пожар, не было пожарной сигнализации.

Ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который 8 декабря прибыл с визитом в Одессу, сообщил, что последняя проверка в здании, где располагалось учебное заведение, проводилась пять лет назад. Глава Кабмина заверил, что правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех заведений образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры уже 10 января 2020 года. Кроме того, Гончарук инициировал увольнение начальника регионального главка ГосЧС и одного из его заместителей.