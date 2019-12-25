В Харькове в ночь на католическое Рождество дерзко ограбили банк: подробности

Подрыв банкомата в Харькове / пресс-служба Нацполиции Харьковской области

В Харькове неизвестные взорвали банкомат. Отмечается, что инцидент произошел на улице Академика Волкова в ночь на католическое Рождество, 25 декабря.

По данным правоохранителей, злоумышленникам удалось украсть деньги.

"В ходе проведения осмотра полицейские установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома", - сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

При этом правоохранители не сообщают похищенную сумму. На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Кроме того, устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные лица.

Как ранее сообщал Главред, дерзкое ограбление банка со взрывом произошло в Днепровском районе Киева.