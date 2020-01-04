Волосы горели, куртки плавились: известны жуткие подробности взрыва в сельском клубе на Тернопольщине

После взрыва фасад здания клуба полностью разрушен, крыши нет / Фото te.20minut.ua

Вечером 3 января в клубе села Угринов Пидгаецкого района Тернопольской области прогремел ужасный взрыв, после которого вспыхнул пожар. Пострадали восемь подростков. Очевидцы сообщили жуткие подробности трагедии.

Во время инцидента дети в возрасте от 12 до 17 лет находились в здании клуба – они собрались для репетиции рождественского вертепа. Местные жители говорят, что слышали звуки, похожие на взрыв петард, а потом раздался взрыв.

"Он (взрыв, - Главред) был настолько сильный, что обломки клуба оказались во дворе у соседей", – рассказала изданию 20 минут местная жительница.

Дети все в огне выбегали из здания – они бежали по центральной дороге, их волосы горели, куртки плавились.

Мать одного из пострадавших мальчиков рассказала, что ей позвонила соседка и сообщила о трагедии.

"Я побежала туда и не узнала своего сына. Я не знаю, какова степень ожогов, в Тернополь с ним поехал муж", - рассказал женщина.

В результате взрыва пострадали 8 детей. С ожогами их доставили в больницы. По предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа. После взрыва фасад здания клуба полностью разрушен, крыши нет.

Напомним, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Мукачево Закарпатской области неизвестные обстреляли жилой дом из ручного гранатомета. Основной удар пришелся на высокий бетонный забор. Жертв в результате вооруженной атаки по счастливой случайности нет. Однако полностью разрушен забор домовладения.