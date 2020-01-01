В новогоднюю ночь на Закарпатье пальнули в дом из гранатомета

В новогоднюю ночь на Закарпатье из гранатомета обстреляли дом / Фото: пресс-служба Нацполиции

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Мукачево Закарпатской области неизвестные обстреляли жилой дом из ручного гранатомета.

Как сообщает полиция Закарпатья, основной удар пришелся на высокий бетонный забор.

Уточняется, что жертв в результате вооруженной атаки по счастливой случайности нет. Однако полностью разрушен забор домовладения. На месте преступления силовики нашли часть снаряда.

Дерзкий обстрел анализирует руководство областной и городской полиции, криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют подробности инцидента и ищут свидетелей происшествия.

/ Фото: пресс-служба Нацполиции

/ Фото: пресс-служба Нацполиции

Как ранее сообщалось, в новогоднюю ночь в Деснянском районе Киева - на Троещине - "под носом" у полиции злоумышленники на рынке разгромили павильоны.

Напомним, на Троещине злоумышленник зашел на рынок на ул. Драйзера и бросил взрывчатку. Произошел взрыв, обошлось без пострадавших.