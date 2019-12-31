"Под носом у полиции": в Киеве разгромили, обстреляли и подожгли павильоны рынка

В Киеве на Троещине на рынке разгромили, обстреляли и подожгли павильоны / facebook.com/KyivOperativ
В ночь на вторник, 31 декабря, в Деснянском районе Киева - на Троещине - "под носом" у полиции злоумышленники на рынке разгромили павильоны.
На ул. Драйзера, 8 неизвестные разгромили, обстреляли и подожгли павильоны, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.
Издание добавило, что через дорогу находится отделение полиции.
"Сегодня ночью неизвестные разгромили, постреляли и подожгли павильоны на рынке, что на Драйзера, 8… Пока никого не задержали", - отмечается в сообщении.
В Киеве на Троещине на рынке разгромили, обстреляли и подожгли павильоны
facebook.com/KyivOperativ
В Киеве на Троещине на рынке разгромили, обстреляли и подожгли павильоны
facebook.com/KyivOperativ
В Киеве на Троещине на рынке разгромили, обстреляли и подожгли павильоны
facebook.com/KyivOperativ
В Киеве на Троещине на рынке разгромили, обстреляли и подожгли павильоны
facebook.com/KyivOperativ
В Киеве на Троещине на рынке разгромили, обстреляли и подожгли павильоны
facebook.com/KyivOperativ
В Киеве на Троещине на рынке разгромили, обстреляли и подожгли павильоны
facebook.com/KyivOperativ
В Киеве на Троещине на рынке разгромили, обстреляли и подожгли павильоны
facebook.com/KyivOperativ
В Киеве на Троещине на рынке разгромили, обстреляли и подожгли павильоны
facebook.com/KyivOperativ
В Киеве на Троещине на рынке разгромили, обстреляли и подожгли павильоны
facebook.com/KyivOperativ
В Киеве на Троещине на рынке разгромили, обстреляли и подожгли павильоны
facebook.com/KyivOperativ
Напомним, в конце октября СМИ писали, что на Троещине злоумышленник
зашел на рынок на ул. Драйзера и бросил взрывчатку. Произошел взрыв, обошлось без пострадавших.