"Это ужас…": во Львове обстрелян автобус

Во Львове сегодня обстреляли пассажирский автобус / facebook.com/varta1.official

В субботу утром, 21 декабря, во Львове злоумышленник выстрелил в боковое окно пассажирского автобуса, обошлось без пострадавших.

Автобус обстреляли около 7:35 на проспекте Червоной Калины, личность стрелка устанавливается, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Львовщине.

Полицейские выяснили, что злоумышленник стрелял из пневматического оружия.

На странице Varta1 в Facebook появились фотографии с места происшествия, на них видно, что в результате выстрела на стекле появилась "паутинка".

Интернет-пользователи по-разному отреагировали на обстрел автобуса. "Это ужас…", - написала Кристина Мудрик. "Капец", - поделилась мнением Oksana Jaroslavivna. "Схватить, руки переломить и все пальцы", - считает Petro Pudlyk.

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