"Это ужас…": во Львове обстрелян автобус

Сегодня в областном центре стекло пассажирского автобуса "украсили паутинкой".
В субботу утром, 21 декабря, во Львове злоумышленник выстрелил в боковое окно пассажирского автобуса, обошлось без пострадавших.
Автобус обстреляли около 7:35 на проспекте Червоной Калины, личность стрелка устанавливается, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Львовщине.
Полицейские выяснили, что злоумышленник стрелял из пневматического оружия.
На странице Varta1 в Facebook появились фотографии с места происшествия, на них видно, что в результате выстрела на стекле появилась "паутинка".
Интернет-пользователи по-разному отреагировали на обстрел автобуса. "Это ужас…", - написала Кристина Мудрик. "Капец", - поделилась мнением Oksana Jaroslavivna. "Схватить, руки переломить и все пальцы", - считает Petro Pudlyk.
Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева - на ул. Набережно-Корчеватской - спасатели приехали тушить горящий дом, а хозяин жилья открыл огонь из Нагана, никто не пострадал.