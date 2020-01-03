Мощный взрыв в сельском клубе: пострадали дети - фото

В Тернопольской области в результате утечки газа прогремел взрыв в сельском клубе В результате - пострадали дети.
Вечером в пятницу, 3 января, прогремел ужасный взрыв в клубе села Угринов Пидгаецкого района Тернопольской области.
По информации Нацполиции, в результате взрыва пострадали 8 детей.
Отмечается, что дети в возрасте от 12 до 17 лет репетировали в клубе выступление рождественского вертепа. Их с ожогами 1-2 степени доставили в реанимационное отделение районной больницы.
Для оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи всех детей транспортируют в Тернопольский областной детской клинической больницы
В полиции сообщают, что поскольку площадь возгорания была небольшая, пожар удалось быстро локализовать и потушить. На месте инцидента работают взрывотехники и другие экстренные службы. По предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Накануне чрезвычайного происшествия газовики проводили газ в сельсовет, которая находится рядом с клубом.
Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва и решают вопрос о предоставлении правовой квалификации произошедшего.
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