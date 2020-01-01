В Черкасской области в новогоднюю ночь произошла жуткая трагедия

В селе Листвинина Корсунь-Шевченковского района Черкасской области в новогоднюю ночь произошла жуткая трагедия.

По информации пресс-секретаря ГСЧС в Черкасской области Константина Проценко, во время пожара погибла 11-летняя девочка. Ребенок задохнулся дымом.

Возгорание в доме застала мать погибшей девочки. Женщина вернулась домой в час ночи, после празднования. Белье, тлеющее на кровати, где спала ее 11-летняя дочь, женщина погасила самостоятельно. Ребенок находился в эпицентре возгорания и надышался ядовитого дыма. Спасти жизнь девочки не удалось.

По данным спасателей, причиной пожара стала искра, попавшая из печи на кровать ребенка. Оно стояло вплотную к печке.

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