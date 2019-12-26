На Виннитчине прогремел взрыв, есть жертва и пострадавшие

На Виннитчине в результате взрыва погиб парень / vn.npu.gov.ua

В ночь на четверг, 26 декабря, в селе Садки Винницкой области 28-летний местный житель возле своего дома угрожал двум гостям гранатой - своему ровеснику и 25-летнему парню, боеприпас взорвался, все парни получили травмы.

Взрыв прогремел после конфликтов, которые возникали во время застолья, 25-летний пострадавший умер в реанимации, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Виннитчине.

В ведомстве добавили, что хозяин дома получил осколочное ранение ноги и был прооперирован, его в медучреждении караулили правоохранители.

"…хозяин дома, во дворе которого произошла трагедия, пригласил к себе в гости друзей. Мужчина несколько недель назад вернулся из столицы с заработков и решил отпраздновать это событие. Во время застолья между мужчинами неоднократно возникали словесные конфликты, причины которых никто из присутствующих не помнит", - выяснили копы.

По предварительным данным, когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и угрожал ее взорвать. "Двое из мужчин пытались его успокоить и забрать опасный предмет у него из рук. Этого им сделать не удалось - боеприпас взорвался", - добавили в полиции.

Начато производство по ч. 1 ст. 115 - умышленное убийство и ч. 1 ст. 263 незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в селе Малая Перещепина Новосанжарского района Полтавской области на ул. Пролетарской произошел взрыв в жилом доме, один человек погиб, а еще один - получил ожоги.