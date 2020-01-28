"Рука тянется…": у жены Януковича отыскали бизнес и элитный особняк в Крыму

Людмила Янукович / Радио Свобода

Официальная жена бежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича Людмила обзавелась в аннексированном Россией Крыму сетью продуктовых магазинов Меркурий.

Как пишет Радио Свобода, в Меркурии торгуют санкционными продуктами, в частности, французскими сырами и испанскими мясными деликатесами.

Сама Людмила разместилась в особняке, расположенном на участке площадью 1,2 гектара с собственным галечным пляжем в курортном поселке Отрадное.

Трехэтажный дворец Людмилы Янукович площадью 2345 квадратных метров расположен на берегу моря между поселками Массандра, Никита и Ялта. На территории расположены домик для обслуги, спа-центр, бассейн, теннисный корт.

/ svoboda.org

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Отмечается, что в 2015 году рыночная стоимость усадьбы с участком, пляжем и постройками оценивалась в 25 миллионов долларов, а все подходы к особняку перекрыты железными воротами.

/ svoboda.org

Напомним, ранее стало известно о новом бизнесе Людмилы Януковича в Крыму.