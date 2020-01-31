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Турчинов призвал Зеленского спасти Украину от демографического кризиса

31 января 2020, 23:06

Экс-политик требует экстренно созвать СНБО.

Турчинов и прищур
Турчинов обеспокоен проблемами с демографией / Reuters

Бывший председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины призвал президента Украины Владимира Зеленского экстренно созвать заседание СНБО из-за демографического кризиса, который продемонстрировала недавняя электронная перепись населения.

"Украина сейчас переживает глубокий демографический кризис: смертность вдвое больше, чем рождаемость, каждый день умирает около 1620 человек, тогда как рождается всего 920 детей, все более усиливается трудовая миграция, растет статистика разводов и тому подобное. Украина входит в число 30 "старых" стран мира по доле лиц в возрасте 60 лет и старше", - говорится в заявлении на сайте Всеукраинского собора.

Отмечается, что страна теряет население, в том числе интеллектуальные ресурсы, по причине трудовой миграции. Также проблемами являются распространенные заболевания, алкоголизм, наркомания, распространение ВИЧ.

Собор во главе с Турчиновым требует принять проект постановления и соответствующие законы о мерах по обеспечению защиты семейных ценностей и института семьи в Украине.  Также сказано о необходимости запретить в стране аборты. Среди требований - восстановить и обеспечить использование в национальном законодательстве термина "пол" вместо навязываемого нам искусственного термина "гендер".

Как ранее сообщалось, Дмитрий Дубилет со ссылкой на данные, полученные в результате электронной переписи населения, заявил о том, что в Украине проживают 37 млн 289 тысяч человек.

Напомним, Дубилет утверждает, что перепись населения традиционного формата в Украине на данном этапе категорически нерентабельна.

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