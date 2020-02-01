"Решил отп*здюлить": в Одессе водители траликов устроили "махач", опубликовано видео

В Одессе водители траликов подрались, а потом разъехались, выяснили журналисты / ТСН

В Одессе подрались два водителя троллейбусов - разборки были в салоне одного из траликов и на улице.

Драка произошла на остановке Селекционный институт, о ней в пятницу вечером, 31 января, сообщил Telegram-канал xydessa.

По его данным, драка произошла из-за того, что одному водителю не понравилось, как остановился другой водитель, и он решил "отп*здюлить" коллегу.

"Селекционный, одному водителю тралика не понравилось, что второй остановился слишком близко, и тот решил выйти отп*здюлить его", - говорится в сообщении.

Водитель покинул кабину и пошел к своему коллеге разбираться - второй водитель не остался в долгу, и на глазах у пассажиров началась потасовка, приводит слова очевидца инцидента Обозреватель.

Также издание выяснило, что после драки водители сели в свои тралики и разъехались.

Драка водителей траликов в Одессе: видео с места происшествия Напомним, в начале сентября 2019 года в Киеве в маршрутке №555 между собой подрались две пассажирки, драку назвали "дракой века", а ее участниц - "сестрами Кличко". По сведениям СМИ, женщины в маршрутке не поделили место.